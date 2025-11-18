Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя недавний коррупционный скандал в Украине, заявила, что такое положение дел в стране сложилось в результате многолетнего влияния РФ.

Слова Валтонен приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В эфире эстонского телеканала ETV глава МИД Финляндии отметила, что за время короткой украинской независимости Россия не дала Украине возможности построить общество, свободное от коррупции, поскольку, помимо построения собственного государства, Украина постоянно была вынуждена бороться с сильным давлением со стороны РФ, а с 2014 года – и с прямым военным давлением.

В то же время она заверила, что поддержка Украины со стороны Финляндии не ослабнет.

"Исходя из этого, наша поддержка Украины, безусловно, не ослабнет. Но мы непременно хотим уделять этому больше внимания, чем раньше", – добавила Валтонен.

Между тем министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Украина могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы в ближайшее время начались переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины.

Читайте также: "Смесь счастья и печали". Будет ли ЕС наказывать власть Украины после коррупционного скандала.

Смотрите видео: Миндичгейт: объясняем, потеряет ли Запад доверие к Украине