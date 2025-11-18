В Польше говорят о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге

В Польше заявили, что диверсия на железнодорожных путях была организована "спецслужбами с востока", а также предостерегли, что российские службы хотят дестабилизировать польское общество и напугать его.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Добжинский заявил, что сейчас все указывает на то, что "террористический акт" на польских железнодорожных путях был инициирован "спецслужбами с востока".

Он отметил, что сейчас продолжается расследование.

"Сотрудники делают все возможное, чтобы разобраться в этом деле. Я не могу сказать, по каким следам они идут. Российские службы очень хотят знать, в каком направлении движутся наши сотрудники", – сказал он.

По его словам, российские службы хотят дестабилизировать польское общество и напугать его.

"Они обязательно попытаются этим воспользоваться. Российские службы хотят дестабилизировать Польшу и Европейский Союз, они хотят вызвать раскол между нами и Украиной и создать негативную атмосферу. Не дадим себя втянуть в эти действия российских служб", – предостерег Добжинский.

Напомним, утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином, где были взорваны пути.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.

После этого Польша решила отправить Войска территориальной обороны патрулировать важнейшие части критической железнодорожной инфраструктуры на востоке страны.

В ночь на 18 ноября возобновилось движение на железнодорожном пути в Польше, который был поврежден в результате диверсии.

Позже польские СМИ узнали, что взрыв на путях мог быть инициирован с помощью мобильных телефонов.