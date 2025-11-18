У Бельгії затримали підозрюваних у підготовці замаху на головного прокурора Брюсселя

У Бельгії заарештували вісьмох осіб, які могли планувати замах на вбивство головного прокурора Брюсселя.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прокуратура Бельгії заявила, що вісьмох людей заарештували після обшуків 18 приміщень, які знаходилися переважно в Брюсселі.

Як зазначили правоохоронці, у липні 2025 року державна прокуратура отримала від брюссельської поліції інформацію про замах на вбивство головного прокурора Брюсселя.

"Головні підозрювані мають судимості, пов'язані з організованим наркобізнесом, і, можливо, є активними членами албанської кримінальної мафії", – повідомили правоохоронці.

Зазначимо, у лютому у Брюсселі застрелили 19-річного юнака на тлі загострення насильства з боку наркоугруповань. Це вбивство послідувало за іншою смертельною стріляниною, що сталася в Андерлехті того ж місяця.

А окремий інцидент зі стріляниною в Брюсселі в лютому призвів до тимчасового закриття багатьох станцій столичного метрополітену.

30 квітня у Брюсселі внаслідок стрілянини зазнав поранень юнак.

Влітку брюссельський прокурор Жульєн Муаніль різко розкритикував політиків за їхнє "поблажливе" ставлення до збройного насильства в столиці Бельгії, оскільки кількість стрілянин цього літа сягнула 20.