У Брюсселі збільшилася кількість перестрілок, прокурор звинуватив політиків у бездіяльності

Брюссельський прокурор Жульєн Муаніль різко розкритикував політиків за їхнє "поблажливе" ставлення до збройного насильства в столиці Бельгії, оскільки кількість стрілянин цього літа сягнула 20.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Муаніль, який перебуває під охороною поліції після отриманих від наркоторговців погроз, розкритикував політиків за те, що вони занадто м’яко підходять до проблеми та розподілу ресурсів. Він зазначив, що в Брюсселі будь-хто може стати жертвою "випадкової кулі".

"Час прокинутися й очистити ці наповнені наркотиками райони. Я нічого не отримую, жодних додаткових ресурсів. Вони (політики. – Ред.) мене вислухали, але, окрім 30 додаткових людей у Федеральній кримінальній поліції я нічого не бачу", – наголосив він, навівши приклад недавньої стрілянини в районі Моленбек 5 серпня.

За його словами, інцидент стався о 14:00 5 серпня: куля пройшла крізь лобове скло автомобіля, у якому сиділи мати та її 9-річна дитина, яка "ледь не загинула".

"Ми чекатимемо, поки невинні цивільні почнуть гинути, щоб отримати необхідні ресурси?", – обурився він.

Муаніль заявив, що чинна політика щодо боротьби з наркоспоживачами є недостатньою, а камери спостереження в деяких районах Брюсселя або не працюють, або їх взагалі немає. Навіть коли злочинців ловлять, вони продовжують вести свій бізнес з мобільного телефону у в’язниці.

Реагуючи на пресконференцію Муаніля, в офісі міністерки юстиції повідомили, що частина коштів, погоджених у квітні, буде використана для зміцнення судової системи та боротьби з наркоторгівлею.

Як пише видання, минулого тижня у столиці Бельгії сталося сім перестрілок, що збільшило загальну кількість інцидентів цього року до 57. За даними прокуратури, найбільше постраждали райони Андерлехт, Моленбек-Сен-Жан і Схарбек.

Влада пов’язує більшість цих випадків з наркоторгівлею та конфліктами між бандами, які намагаються заволодіти територією. Злочинність, пов’язана з незаконним обігом наркотиків, давно є проблемою в Бельгії через великі обсяги кокаїну та інших заборонених речовин, що прибувають через порт Антверпена на півночі країни.

Рівень насильства в липні та серпні перевищив інтенсивність початку року, коли 11 стрілянин за півтора місяця призвели до загибелі двох людей та поранення ще чотирьох.

Нагадаємо, 15 лютого у Брюсселі застрелили 19-річного юнака на тлі загострення насильства з боку наркоугруповань. Це вбивство послідувало за іншою смертельною стріляниною, що сталася в Андерлехті того ж місяця.

А окремий інцидент зі стріляниною в Брюсселі в лютому призвів до тимчасового закриття багатьох станцій столичного метрополітену.

30 квітня у Брюсселі внаслідок стрілянини зазнав поранень юнак.