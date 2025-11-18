В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке покушения на главного прокурора Брюсселя

В Бельгии арестовали восемь человек, которые могли планировать покушение на убийство главного прокурора Брюсселя.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Прокуратура Бельгии заявила, что восемь человек арестовали после обысков 18 помещений, которые находились преимущественно в Брюсселе.

Как отметили правоохранители, в июле 2025 года государственная прокуратура получила от брюссельской полиции информацию о покушении на убийство главного прокурора Брюсселя.

"Главные подозреваемые имеют судимости, связанные с организованным наркобизнесом, и, возможно, являются активными членами албанской криминальной мафии", – сообщили правоохранители.

Отметим, в феврале в Брюсселе застрелили 19-летнего юношу на фоне обострения насилия со стороны наркогруппировок. Это убийство последовало за другой смертельной стрельбой, произошедшей в Андерлехте в том же месяце.

А отдельный инцидент со стрельбой в Брюсселе в феврале привел к временному закрытию многих станций столичного метрополитена.

30 апреля в Брюсселе в результате стрельбы был ранен молодой человек.

Летом брюссельский прокурор Жюльен Муаниль резко раскритиковал политиков за их "снисходительное" отношение к вооруженному насилию в столице Бельгии, поскольку количество стрельбы этим летом достигло 20.