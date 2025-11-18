Британська MI5 попередила депутатів про ризик шпигунства з боку Китаю

Члени двох палат британського парламенту отримали попередження від контррозвідувальної служби MI5 про значний ризик шпигунства з боку Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Спікер Палати громад Ліндсі Гойл та його колега з Палати лордів, лорд Макфолл, оприлюднили нове "сповіщення про шпигунство", видане спецслужбою.

У листі до депутатів Гойл зазначив, що китайські державні структури "невтомно" намагаються "втручатися в наші процеси та впливати на діяльність парламенту".

Він заявив, що Міністерство державної безпеки Китаю (MSS) "активно встановлює контакти з особами в нашій спільноті". Контактні особи з боку Китаю хочуть "збирати інформацію та закладати основу для довгострокових відносин, використовуючи професійні мережі, агентів з підбору персоналу та консультантів, які діють від їхнього імені".

У попередженні від MI5 йдеться про те, що "фальшиві особи" виходять на контакт з цілями, щоб "працювати як незалежні консультанти, які складають геополітичні звіти".

Інші елементи шпигунства, описані в попередженні MI5, включають повністю оплачені поїздки до Китаю та оплату за інформацію готівкою або криптовалютою.

Серед цілей, як зазначається, є "працівники парламенту, економісти, співробітники аналітичних центрів, геополітичні консультанти та особи, які працюють разом з (урядом), включаючи членів Палати громад та членів Палати лордів".

Це попередження від MI5 з'явилося після того, як у жовтні прокурори відмовилися від судового розгляду справи двох британських громадян, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю, оскільки британський уряд не надав доказів того, що Китай становить загрозу для національної безпеки країни.

Глава контррозвідки Британії висловлював стурбованість закриттям справи щодо "китайських шпигунів".