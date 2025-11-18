Британская MI5 предупредила депутатов о риске шпионажа со стороны Китая

Члены двух палат британского парламента получили предупреждение от контрразведывательной службы MI5 о значительном риске шпионажа со стороны Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и его коллега из Палаты лордов, лорд Макфолл, обнародовали новое "извещение о шпионаже", выданное спецслужбой.

В письме к депутатам Хойл отметил, что китайские государственные структуры "неутомимо" пытаются "вмешиваться в наши процессы и влиять на деятельность парламента".

Он заявил, что Министерство государственной безопасности Китая (MSS) "активно устанавливает контакты с лицами в нашем сообществе". Контактные лица со стороны Китая хотят "собирать информацию и закладывать основу для долгосрочных отношений, используя профессиональные сети, агентов по подбору персонала и консультантов, которые действуют от их имени".

В предупреждении от MI5 говорится о том, что "фальшивые лица" выходят на контакт, чтобы "работать как независимые консультанты, которые составляют геополитические отчеты".

Другие элементы шпионажа, описанные в предупреждении MI5, включают полностью оплаченные поездки в Китай и оплату за информацию наличными или криптовалютой.

Среди целей, как отмечается, есть "работники парламента, экономисты, сотрудники аналитических центров, геополитические консультанты и лица, работающие вместе с (правительством), включая членов Палаты общин и членов Палаты лордов".

Это предупреждение от MI5 появилось после того, как в октябре прокуроры отказались от судебного разбирательства дела двух британских граждан, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая, поскольку британское правительство не предоставило доказательств того, что Китай представляет угрозу для национальной безопасности страны.

Глава контрразведки Британии выражал обеспокоенность закрытием дела о "китайских шпионах".