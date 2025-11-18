Туск: исполнителями подрыва железной дороги считают двух украинцев, сотрудничающих с РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, сотрудничающих с российскими спецслужбами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Во время выступления в Сейме Туск заявил, что следствие установило лиц, которых считают исполнителями последних диверсий на железной дороге.

Оба подозреваемых – граждане Украины, сотрудничающие с российскими спецслужбами. Оба въехали в Польшу из Беларуси и после своих действий выехали туда же через пункт пропуска в Тересполе – до того как следствие установило их личности.

Один из украинцев в мае (какого года – не уточняют) уже был осужден судом во Львове за диверсионную деятельность в Украине.

Второй "с Донбасса" и в прошлом работал в прокуратуре – впрочем, неизвестно, имеется в виду происхождение из региона или проживание на оккупированных территориях востока Украины.

Туск сказал, что не будет публично раскрывать больше информации, поскольку следственные действия продолжаются.

По словам премьера, сейчас службы убеждены, что подрыв железной дороги возле села Мика и подкладывание объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы являются диверсионными актами.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.

Польша решила отправить войска территориальной обороны патрулировать важнейшие части критической железнодорожной инфраструктуры после этих инцидентов.