Кремль звинуватив Польщу в русофобії після того, як Варшава назвала двох українських громадян, завербованих російською розвідкою, винними у диверсіях на залізничній колії, що веде до України.

Про це речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, пише "Європейська правда".

Пєсков сказав, що "було б дивно", якби Польща не звинуватила Росію.

"Росію звинувачують у всіх проявах гібридної та прямої війни, яка відбувається. У Польщі всі намагаються бігти попереду європейського паротяга у цьому плані, і русофобія там, звичайно, буяє", – заявив речник Кремля.

За його словами, факт того, що у справі фігурують двоє громадян України, "примітний". "На місці поляків, на місці німців, французів я би, мабуть, замислився", – сказав представник Кремля.

Раніше у вівторок прем’єр Польщі Дональд Туск оголосив, що через диверсії на залізниці та терористичну загрозу уряд підвищить рівень тривоги для окремих залізничних колій країни.

Туск також розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами.

Перед цим у безпекових структурах Польщі заявили про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці, хоча Росію прямо не назвали.