Кремль: Польша обвиняет РФ в диверсиях из-за "буйной русофобии"

Кремль обвинил Польшу в русофобии после того, как Варшава назвала двух украинских граждан, завербованных российской разведкой, виновными в диверсиях на железнодорожном пути, ведущем в Украину.

Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, пишет "Европейская правда".

Песков сказал, что "было бы странно", если бы Польша не обвинила Россию.

"Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит. В Польше все пытаются бежать впереди европейского паровоза в этом плане, и русофобия там процветает, конечно, буйно", – заявил спикер Кремля.

По его словам, факт того, что в деле фигурируют двое граждан Украины, "примечателен". "На месте поляков, на месте немцев, французов я бы, пожалуй, задумался", – сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник премьер Польши Дональд Туск объявил, что из-за диверсии на железной дороге и террористической угрозы правительство повысит уровень тревоги для отдельных железнодорожных путей страны.

Туск также рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.