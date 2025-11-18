Глава уряду Чехії про диверсії в Польщі: мусимо зміцнювати оборону

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, який іде у відставку, на тлі викритих у сусідній Польщі диверсій на залізниці закликав до більшого інвестування в оборону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

За словами Фіали, інформація Польщі про те, що за диверсіями на залізничі стоять російські спецслужби, є надзвичайно "тривожною".

"Росія відкрито вороже ставиться до нас і вже тривалий час послаблює безпеку та стабільність Європи. Ми не можемо бути наївними і недооцінювати ризики, перед якими постаємо", – додав він.

За словами глави чеського уряду, Чехія зобовʼязана "зміцнювати оборону, інвестувати в безпеку, співпрацювати з союзниками і бути готовими протистояти подібним атакам".

"Про це має пам'ятати і новий уряд", – підсумував він.

Раніше у вівторок польський премʼєр-міністр Дональд Туск розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами.

Перед цим у безпекових структурах Польщі заявили про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці, хоча Росію прямо не назвали.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.