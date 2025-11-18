Глава правительства Чехии о диверсиях в Польше: мы должны укреплять оборону

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, который уходит в отставку, на фоне разоблаченных в соседней Польше диверсий на железной дороге призвал к большему инвестированию в оборону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.

По словам Фиалы, информация Польши о том, что за диверсиями на железной дороге стоят российские спецслужбы, чрезвычайно "тревожна".

"Россия открыто враждебно относится к нам и уже длительное время ослабляет безопасность и стабильность Европы. Мы не можем быть наивными и недооценивать риски, перед которыми стоим", – добавил он.

По словам главы чешского правительства, Чехия обязана "укреплять оборону, инвестировать в безопасность, сотрудничать с союзниками и быть готовыми противостоять подобным атакам".

"Об этом должно помнить и новое правительство", – подытожил он.

Ранее во вторник польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.