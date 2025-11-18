Суд у Німеччині визнав порушником університет, який розпізнавав обличчя на онлайн-іспиті

У Німеччині під час пандемії коронавірусу університет Ерфурта використовував на онлайн-іспитах програмне забезпечення для розпізнавання облич – найвищий суд Тюрингії вирішив, що це було незаконно.

Про це йдеться у публікації Spiegel, пише "Європейська правда".

Студентка педагогічного факультету університету Ерфурта влітку та восени 2020 року склала кілька іспитів онлайн – з увімкненою камерою на комп'ютері.

Щоб уникнути шахрайства, університет використовував програмне забезпечення для розпізнавання обличчя. Студентка також повинна була зробити референтну фотографію для порівняння своїх біометричних даних.

Тюринзький суд вирішив, що таким чином університет порушив чинні положення про захист даних. У судовому рішенні зазначено, що під час пандемії існував "певний суспільний інтерес" до проведення дистанційних іспитів.

"Однак цей суспільний інтерес не вимагав обробки біометричних даних, що призвело до значного втручання в право на інформаційне самовизначення зацікавленої особи", – йдеться у рішенні.

Студентка аргументувала в суді, що використання програмного забезпечення викликало у неї сильне занепокоєння. Наприклад, вона боялася дивитися у вікно під час іспиту, побоюючись, що програмне забезпечення може розцінити це як спробу шахрайства.

За словами суду, університет заздалегідь не отримав прямої згоди на використання системи розпізнавання облич.

Сума відшкодування збитків, однак, склала всього 200 євро. Судді вирішили, що майбутня вчителька зазнала лише "незначного порушення, яке не було дуже інтенсивним".

