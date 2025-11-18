Суд в Германии признал нарушителем университет, который распознавал лица на онлайн-экзамене

В Германии во время пандемии коронавируса университет Эрфурта использовал на онлайн-экзаменах программное обеспечение для распознавания лиц – высший суд Тюрингии решил, что это было незаконно.

Об этом говорится в публикации Spiegel, пишет "Европейская правда".

Студентка педагогического факультета университета Эрфурта летом и осенью 2020 года сдала несколько экзаменов онлайн – с включенной камерой на компьютере.

Чтобы избежать мошенничества, университет использовал программное обеспечение для распознавания лица. Студентка также должна была сделать референтную фотографию для сравнения своих биометрических данных.

Тюрингский суд решил, что таким образом университет нарушил действующие положения о защите данных. В судебном решении указано, что во время пандемии существовал "определенный общественный интерес" к проведению дистанционных экзаменов.

"Однако этот общественный интерес не требовал обработки биометрических данных, что привело к значительному вмешательству в право на информационное самоопределение заинтересованного лица", – говорится в решении.

Студентка аргументировала в суде, что использование программного обеспечения вызывало у нее сильное беспокойство. Например, она боялась смотреть в окно во время экзамена, опасаясь, что программное обеспечение может расценить это как попытку мошенничества.

По словам суда, университет заранее не получил прямого согласия на использование системы распознавания лиц.

Сумма возмещения убытков, однако, составила всего 200 евро. Судьи решили, что будущая учительница потерпела лишь "незначительное нарушение, которое не было очень интенсивным".

Напомним, осенью в Германии начала работу парламентская комиссия по расследованию реагирования на COVID-19.

А Конституционный суд Германии встал на сторону медиков по иску о "сортировке" пациентов в кризисных ситуациях.