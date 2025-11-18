Польша будет требовать экстрадиции подозреваемых в диверсии на железной дороге

Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых в совершении двух диверсий на железной дороге между Люблином и Варшавой – которые, насколько известно, выехали в Беларусь.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом во время выступления в Сейме сказал премьер Польши Дональд Туск.

Туск заявил, что поручил министру иностранных дел принять безотлагательные дипломатические шаги для возвращения на территорию Польши подозреваемых в диверсиях на железной дороге.

"(Это будут обращения) и к властям Беларуси, и к властям России, но мы также будем принимать другие меры, которые, надеюсь, приведут к быстрому задержанию исполнителей и их сообщников", – сказал Дональд Туск.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Также Туск раскрыл новые детали диверсий на железной дороге.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.