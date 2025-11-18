Винищувачі НАТО злітали для перехоплення чотирьох літаків РФ над Балтією

У період між 10 та 16 листопада винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази злітали для виявлення та супроводу літаків Російської Федерації, які порушили правила польоту.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

10 листопада винищувачі НАТО вилетіли для виявлення одного літака Су-24 і одного літака Су-33. Вони летіли в міжнародному повітряному просторі без увімкнених радіолокаційних відповідачів, без планів польоту, не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами.

11 і 13 листопада винищувачі НАТО вилітали для перевірки невідомого об'єкта в повітряному просторі Литви, який не було виявлено.

14 листопада винищувачі повітряної поліції НАТО вилетіли для ідентифікації одного літака Су-24 і одного літака Су-33. Літаки летіли в міжнародному повітряному простор без увімкнених радіолокаційних відповідачів, без планів польоту, не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами.

Зауважимо, що впродовж останніх тижнів російські літаки систематично порушують повітряний простір країн НАТО. Зокрема у вівторок, 28 жовтня, пара польських винищувачів МіГ-29 здійснила перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем.

30 жовтня польські винищувачі МіГ-29 також перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.