Истребители НАТО взлетали для перехвата четырех самолетов РФ над Балтией

В период с 10 по 16 ноября истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза взлетали для обнаружения и сопровождения самолетов Российской Федерации, нарушивших правила полета.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

10 ноября истребители НАТО вылетели для обнаружения одного самолета Су-24 и одного самолета Су-33. Они летели в международном воздушном пространстве без включенных радиолокационных отвечающих устройств, без планов полета, не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

11 и 13 ноября истребители НАТО вылетали для проверки неизвестного объекта в воздушном пространстве Литвы, который не был обнаружен.

14 ноября истребители воздушной полиции НАТО вылетели для идентификации одного самолета Су-24 и одного самолета Су-33. Самолеты летели в международном воздушном пространстве без включенных радиолокационных отвечающих устройств, без планов полета, не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Отметим, что в течение последних недель российские самолеты систематически нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, во вторник, 28 октября, пара польских истребителей МиГ-29 осуществила перехват российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

30 октября польские истребители МиГ-29 также перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.