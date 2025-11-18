Новий спікер Сейму Польщі пообіцяв не забирати хрест із зали

Обраний новим спікером Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий у розмові з журналістами у вівторок пообіцяв не забирати хреста із зали засідань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Під час першої пресконференції в новій ролі Чажастого запитали, чи зніме він хрест із зали засідань палати.

"Я політик лівого крила. Ліве крило ніколи не боролося з вірою і вірянами. Ліве крило завжди боролося за світську державу", – відповів він.

Спікер Сейму додав, що не вважає, що елементом боротьби за світську державу є зняття хреста із зали засідань Сейму, тим паче, що мер Варшави Рафал Тшасковський хотів запровадити подібну ідею в урядових установах.

""Говорячи прямо: я не буду знімати хреста із зали Сейму", – сказав він.

Влодзімеж Чажастий у вівторок був обраний новим маршалком (спікером) Сейму Польщі, замінивши на цій посаді лідера "Польщі 2050" Шимона Головню. Чажастий став першим за 20 років лівим політиком, обраним на цю посаду.

Голосування за кандидатуру Чажастого супроводжувалось вигуками "Геть комунізм", що пов’язано з його минулим – причетністю до так званої справи Ривіна, який вимагав хабаря у видавця газети Gazeta Wyborcza на початку 2000-х років.

Читайте також: Повстання проти Туска? Чому польська коаліція стала як ніколи близька до розвалу.