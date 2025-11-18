Новый спикер Сейма Польши пообещал не убирать крест из зала

Избранный новым спикером Сейма Польши Влодзимеж Чажастый в беседе с журналистами во вторник пообещал не убирать крест из зала заседаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Во время первой пресс-конференции в новой роли Чажастого спросили, снимет ли он крест из зала заседаний палаты.

"Я политик левого крыла. Левое крыло никогда не боролось с верой и верующими. Левое крыло всегда боролось за светское государство", – ответил он.

Спикер Сейма добавил, что не считает, что элементом борьбы за светское государство является снятие креста из зала заседаний Сейма, тем более что мэр Варшавы Рафал Тшасковский хотел внедрить подобную идею в правительственных учреждениях.

"Говоря прямо: я не буду снимать крест из зала Сейма", – сказал он.

Влодзимеж Чажастый во вторник был избран новым маршалком (спикером) Сейма Польши, заменив на этом посту лидера "Польши 2050" Шимона Головню. Чажастый стал первым за 20 лет левым политиком, избранным на эту должность.

Голосование за кандидатуру Чажастого сопровождалось криками "Долой коммунизм", что связано с его прошлым – причастностью к так называемому делу Ривина, который требовал взятку у издателя газеты Gazeta Wyborcza в начале 2000-х годов.

Читайте также: Восстание против Туска? Почему польская коалиция стала как никогда близка к развалу.