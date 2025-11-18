Полиция Швейцарии расследует утечку нефти в озеро во время военных учений

Во время военных учений швейцарской армии с использованием гидравлического насоса нефть попала в Цугское озеро в центральной части страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 20 Minuten.

В понедельник в полдень военнослужащие в населенном пункте Буонас во время учений по транспортировке воды с помощью гидравлического насоса выкачивали воду из Цугского озера.

Вскоре после запуска насоса было сообщено о падении давления и разливе нефти в озере. Чтобы предотвратить ее распространение, пожарная служба Риша и пожарная база Цуга установили барьер.

По предварительным данным, всего вытекло около 100 литров нефти. Точная причина утечки расследуется военной полицией.

В марте норвежский оператор электросети Statnett обнаружил утечку от 50 до 60 тонн нефти на заброшенной трансформаторной станции вблизи Осло.

