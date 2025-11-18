Укр Рус Eng

Китай відкинув твердження у шпигунстві за британськими депутатами

Новини — Вівторок, 18 листопада 2025, 19:47 — Олег Павлюк

Китай стверджує, що звинувачення з боку британської контррозвідки MI5 у шпигунстві у Великій Британії за допомогою агентів, які видають себе за рекрутерів, є вигадкою і наклепом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні посольства Китаю у Британії.

У коментарі речника посольства звинувачення у шпигунстві Китаю у Британії називають "чистою вигадкою і злісним наклепом".

"Ми рішуче засуджуємо такі ганебні дії британської сторони і висловили їй суворе зауваження", – додав він.

Китай також закликав Британію "негайно припинити цю саморобну комедію з фальшивими звинуваченнями та самозвеличенням і не продовжувати йти хибним шляхом, що підриває китайсько-британські відносини".

Раніше члени британського парламенту отримали попередження від контррозвідувальної служби MI5 про значний ризик шпигунства з боку Китаю.

Це попередження від MI5 з'явилося після того, як у жовтні прокурори відмовилися від судового розгляду справи двох британських громадян, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю, оскільки британський уряд не надав доказів того, що Китай становить загрозу для національної безпеки країни.

Глава контррозвідки Британії висловлював стурбованість закриттям справи щодо "китайських шпигунів".

Китай Велика Британія
