Китай відкинув твердження у шпигунстві за британськими депутатами

Китай стверджує, що звинувачення з боку британської контррозвідки MI5 у шпигунстві у Великій Британії за допомогою агентів, які видають себе за рекрутерів, є вигадкою і наклепом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні посольства Китаю у Британії.

У коментарі речника посольства звинувачення у шпигунстві Китаю у Британії називають "чистою вигадкою і злісним наклепом".

"Ми рішуче засуджуємо такі ганебні дії британської сторони і висловили їй суворе зауваження", – додав він.

Китай також закликав Британію "негайно припинити цю саморобну комедію з фальшивими звинуваченнями та самозвеличенням і не продовжувати йти хибним шляхом, що підриває китайсько-британські відносини".

Раніше члени британського парламенту отримали попередження від контррозвідувальної служби MI5 про значний ризик шпигунства з боку Китаю.

Це попередження від MI5 з'явилося після того, як у жовтні прокурори відмовилися від судового розгляду справи двох британських громадян, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю, оскільки британський уряд не надав доказів того, що Китай становить загрозу для національної безпеки країни.

Глава контррозвідки Британії висловлював стурбованість закриттям справи щодо "китайських шпигунів".