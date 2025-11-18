Китай отверг обвинения в шпионаже за британскими депутатами
Китай утверждает, что обвинения со стороны британской контрразведки MI5 в шпионаже в Великобритании с помощью агентов, выдающих себя за рекрутеров, являются выдумкой и клеветой.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Китая в Великобритании.
В комментарии представителя посольства обвинения в шпионаже Китая в Великобритании называют "чистой выдумкой и злобной клеветой".
"Мы решительно осуждаем такие позорные действия британской стороны и выразили ей строгое замечание", – добавил он.
Китай также призвал Великобританию "немедленно прекратить эту самодельную комедию с фальшивыми обвинениями и самовозвеличиванием и не продолжать идти по ложному пути, подрывающему китайско-британские отношения".
Ранее члены британского парламента получили предупреждение от контрразведывательной службы MI5 о значительном риске шпионажа со стороны Китая.
Это предупреждение от MI5 появилось после того, как в октябре прокуроры отказались от судебного разбирательства дела двух британских граждан, обвиненных в шпионаже в пользу Китая, поскольку британское правительство не предоставило доказательств того, что Китай представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Глава контрразведки Великобритании выражал обеспокоенность закрытием дела о "китайских шпионах".