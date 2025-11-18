Зеленский планирует в Турции обсудить с Эрдоганом "справедливый мир"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду во время визита в Турцию проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу справедливого мира для Украины.

Об этом глава государства сказал во вторник на пресс-конференции в Мадриде, сообщает "Европейская правда".

Президент подтвердил, что в среду проведет в Турции встречу с Эрдоганом.

"Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях – как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. Это, я думаю, будет достаточно предметная беседа – может длинная, может не очень длинная. Посмотрим. У меня хорошие отношения с президентом Турции", – сказал Зеленский.

Он не стал упоминать о том, будет ли у него завтра также встреча со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом, о чем сообщало агентство Reuters. Но Зеленский сказал: "Будем говорить. У нас есть какие-то позиции и сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрим завтра".

По данным агентства Bloomberg, глава МИД Турции Хакан Фидан может передать результаты переговоров в среду с Зеленским в Москву.