Бабіш пообіцяв президенту Чехії подати список міністрів свого уряду наступного тижня

На останній зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом лідер руху ANO Андрей Бабіш, який претендує на премʼєрське крісло, пообіцяв після 24 листопада подати список міністрів свого уряду.

Як пише "Європейська правда", про це пресслужба чеського президента повідомила у вівторок.

У Павела сказали, що той запропонував "пропозицію щодо графіку подальших кроків та консультацій" за підсумками останньої зустрічі з Бабішем.

"Андрей Бабіш на зустрічі 12 листопада пообіцяв представити список пропонованих членів уряду протягом тижня після 24 листопада", – йдеться в повідомленні.

Протягом наступних двох тижнів президент Чехії проведе переговори з усіма кандидатами на посади міністрів, після чого Бабіш має сказати, як він усуне конфлікт інтересів, повʼязаний із його багатомільярдним бізнесом.

"Тоді президент готовий протягом тижня призначити Андрея Бабіша прем'єр-міністром", – додали у пресслубі президента Чехії.

Напередодні Павел заявив, що якщо лідер чеської партії-переможниці виборів ANO Андрей Бабіш не зможе вирішити конфлікт інтересів через свій бізнес, то політсила має висунути іншого кандидата в прем’єр-міністри.

Рух ANO переміг на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня і формує уряд з двома правими партіями – зокрема антиєвропейською SPD.