Бабиш пообещал президенту Чехии представить список своих министров на следующей неделе

На последней встрече с президентом Чехии Петром Павелом лидер движения ANO Андрей Бабиш, претендующий на премьерское кресло, пообещал после 24 ноября представить список министров своего правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-служба чешского президента сообщила во вторник.

У Павла сказали, что тот предложил "предложение по графику дальнейших шагов и консультаций" по итогам последней встречи с Бабишем.

"Андрей Бабиш на встрече 12 ноября пообещал представить список предлагаемых членов правительства в течение недели после 24 ноября", – говорится в сообщении.

В течение следующих двух недель президент Чехии проведет переговоры со всеми кандидатами на должности министров, после чего Бабиш должен сказать, как он устранит конфликт интересов, связанный с его многомиллиардным бизнесом.

"Тогда президент готов в течение недели назначить Андрея Бабиша премьер-министром", – добавили в пресс-службе президента Чехии.

Накануне Павел заявил, что если лидер чешской партии-победительницы выборов ANO Андрей Бабиш не сможет решить конфликт интересов из-за своего бизнеса, то политсила должна выдвинуть другого кандидата в премьер-министры.

Движение ANO победило на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября и формирует правительство с двумя правыми партиями – в частности, антиевропейской SPD.