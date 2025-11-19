ЗМІ: Польща звернулась до США за допомогою з розслідуванням диверсій на залізниці

Польща нібито звернулася за допомогою до США для розслідування диверсій на залізниці і для цього "налагоджені канали контакту".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Декілька джерел підтвердили, що польські та американські розвідувальні служби обговорювали два інциденти на залізниці між Варшавою та Любліном минулими вихідними, які Польща офіційно вважає актами диверсії з російським слідом.

З польських відомств, до процесу залучене Агентство з нацбезпеки, але не виключно.

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

В МЗС України у коментарі щодо випадку зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.

Дональд Туск також відзначив, що Росія зацікавлена підживлювати антиукраїнські настрої у Польщі.