СМИ: Польша обратилась к США за помощью в расследовании диверсий на железной дороге

Польша якобы обратилась за помощью к США для расследования диверсий на железной дороге и для этого "налажены каналы контакта".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Несколько источников подтвердили, что польские и американские разведывательные службы обсуждали два инцидента на железной дороге между Варшавой и Люблином в минувшие выходные, которые Польша официально считает актами диверсии с российским следом.

Из польских ведомств к процессу привлечено Агентство по национальной безопасности, но не исключительно.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

В МИД Украины в комментарии по поводу этого случая отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.

Дональд Туск также отметил, что Россия заинтересована нагнетать антиукраинские настроения в Польше.