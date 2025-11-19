СМИ: представители Пентагона прибыли в Киев

Представители Пентагона прибыли в Киев, чтобы попытаться восстановить процесс мирных переговоров по завершению войны России против Украины, а также для углубления сотрудничества в сфере военных технологий.

Об этом 18 ноября сообщило издание Politico со ссылкой на слова ознакомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба армии США Рэнди Джордж стали самыми высокими по рангу представителями Пентагона администрации Дональда Трампа, которые посетили Украину. Они прибыли с необъявленным визитом на этой неделе.

Как сообщили собеседники, со среды, 19 ноября, они должны проводить встречи с украинскими военными руководителями, законодателями и президентом Владимиром Зеленским, который сейчас находится с визитом в Турции.

Собеседники утверждают, что целью их поездки будет привлечение украинского руководства к процессу мирных переговоров с Россией.

США и Украина также работают над большим соглашением об обмене технологиями беспилотников и автономных боеприпасов, и эта поездка частично призвана поддержать эти усилия.

Отметим, СМИ писали, что администрация американского президента Дональда Трампа якобы тайно разрабатывает идею нового плана прекращения российско-украинской войны и консультируется для этого с Москвой.

В частности, они отмечали, что Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля, заявил, что говорил со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и другими представителями американской стороны в Майами 24-26 октября, и выразил оптимизм относительно шансов плана, потому что "имеет ощущение, что позицию России действительно слышат".

Также появлялись сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский и Уиткофф должны встретиться в Турции во время визита Зеленского 19 ноября.