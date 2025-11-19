Укр Рус Eng

У Молдові уточнюють, чи залетів до них російський БпЛА під час нічної атаки проти України

Новини — Середа, 19 листопада 2025, 10:15 — Марія Ємець

У Міністерстві оборони Молдови перевіряють інформацію про порушення повітряного простору країни російським БпЛА, про що заявили у Румунії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

У Міноборони Молдови повідомили, що перевіряють інформацію румунської сторони про те, що російський БпЛА з-поміж тих, які вночі атакували Україну, порушив повітряний простір обох країн. У відомстві пообіцяли згодом надати коментар з цього приводу. 

Перед цим у Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України, і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови

Польща також піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли. 

Атака 19 листопада була спрямована переважно на західні області України. У Тернополі загинули щонайменш 9 людей. 

Молдова Румунія Війна з РФ
