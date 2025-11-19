У Молдові уточнюють, чи залетів до них російський БпЛА під час нічної атаки проти України

У Міністерстві оборони Молдови перевіряють інформацію про порушення повітряного простору країни російським БпЛА, про що заявили у Румунії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Міноборони Молдови повідомили, що перевіряють інформацію румунської сторони про те, що російський БпЛА з-поміж тих, які вночі атакували Україну, порушив повітряний простір обох країн. У відомстві пообіцяли згодом надати коментар з цього приводу.

Перед цим у Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України, і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови.

Польща також піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли.

Атака 19 листопада була спрямована переважно на західні області України. У Тернополі загинули щонайменш 9 людей.