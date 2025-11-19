В Молдове уточняют, залетел ли российский БпЛА в страну во время ночной атаки против Украины
В Министерстве обороны Молдовы проверяют информацию о нарушении воздушного пространства страны российским БПЛА, о чем заявили в Румынии.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
В Минобороны Молдовы сообщили, что проверяют информацию румынской стороны о том, что российский БПЛА из числа тех, которые ночью атаковали Украину, нарушил воздушное пространство обеих стран. В ведомстве пообещали впоследствии предоставить комментарий по этому поводу.
Перед этим в Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы.
Польша также поднимала авиацию, о нарушении воздушного пространства не сообщали.
Атака 19 ноября была направлена преимущественно на западные области Украины. В Тернополе погибли по меньшей мере 9 человек.