"Це пекло": посол ЄС про наслідки удару РФ у Тернополі, де загинули щонайменш 9 людей

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова емоційно розповіла своїм підписникам у соцмережах про наслідки комбінованої атаки РФ вночі 19 листопада, що була спрямована переважно на західні області і у Тернополі спричинила загибель щонайменш 9 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", допис вона опублікувала у своєму Facebook разом з фото зруйнованої багатоповерхівки у Тернополі.

Посол розповіла, що у Києві було тихо, проте на Чернігівщині дрон поцілив у приватний будинок, у Харкові численні БпЛА влучили у житлову забудову, на заході країни багато влучань в енергетичні об’єкти, всього проти України застосували 470 БпЛА і 48 ракет.

"Тернопіль проживає справжнє пекло. Підтвердили загибель вже дев’яти людей, десятки поранені… Це реальність російського терору, умисного обрання ціллю цивільних. Це війна не з армією, це спроби стерти людей і їхні життя", – пише посол.

"Україна постійно під обстрілами. Цивільні гинуть, енергосистему розбивають, наближається зима. Але Україна продовжує боротися – за усіх нас. Мої думки з родинами й близькими усіх, хто загинув внаслідок обстрілу минулої ночі", – додала Катаріна Матернова.

У Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови. У Молдові поки перевіряють цю інформацію.

Польща також піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли.