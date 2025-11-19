"Это ад": посол ЕС о последствиях удара РФ в Тернополе, где погибли по меньшей мере 9 человек

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова эмоционально рассказала своим подписчикам в соцсетях о последствиях комбинированной атаки РФ ночью 19 ноября, которая была направлена преимущественно по западным областям и в Тернополе привела к гибели по меньшей мере 9 человек.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение она опубликовала в своем Facebook вместе с фото разрушенной многоэтажки в Тернополе.

Посол рассказала, что в Киеве было тихо, однако на Черниговщине дрон попал в частный дом, в Харькове многочисленные БпЛА попали по жилой застройке, на западе страны много попаданий в энергетические объекты, всего против Украины применили 470 БпЛА и 48 ракет.

"Тернополь переживает настоящий ад. Подтвердили гибель уже девяти человек, десятки ранены... Это реальность российского террора, умышленного избрания целью гражданских. Это война не с армией, это попытки стереть людей и их жизни", – пишет посол.

"Украина постоянно под обстрелами. Гражданские гибнут, энергосистему разбивают, приближается зима. Но Украина продолжает бороться – за всех нас. Мои мысли с семьями и близкими всех, кто погиб в результате обстрела прошлой ночью", – добавила Катарина Матернова.

В Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы. В Молдове пока проверяют эту информацию.

Польша также поднимала авиацию, о нарушении воздушного пространства не сообщали.