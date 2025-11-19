Фіцо попросив НАТО посилити протиповітряну оборону Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче, щоб НАТО посилив протиповітряну оборону його країни.

Про це він заявив після зустрічі у Братиславі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фіцо, під час зустрічі у Братиславі з Рютте, захистив плани Словаччини самостійно визначати темпи і структуру витрат на оборону в найближчі роки, оскільки більшість членів НАТО збільшують інвестиції в оборону.

Також він повторив, що його уряд не буде безпосередньо постачати летальну зброю Україні, за винятком дозволу на укладення комерційних контрактів.

"Під час спільної дискусії він також попросив генерального секретаря посилити протиповітряну оборону Словаччини", – повідомили в словацькому уряді після зустрічі.

Останніми роками Словаччина прагне посилити свої можливості в галузі протиповітряної оборони, зокрема шляхом придбання винищувачів F-16.

Вона була серед країн ЄС, які у вересні домовилися про необхідність створення "стіни дронів".