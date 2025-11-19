Фицо попросил НАТО усилить противовоздушную оборону Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет, чтобы НАТО усилил противовоздушную оборону его страны.

Об этом он заявил после встречи в Братиславе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фицо, во время встречи в Братиславе с Рютте, защитил планы Словакии самостоятельно определять темпы и структуру расходов на оборону в ближайшие годы, поскольку большинство членов НАТО увеличивают инвестиции в оборону.

Также он повторил, что его правительство не будет напрямую поставлять летальное оружие Украине, за исключением разрешения на заключение коммерческих контрактов.

"Во время совместной дискуссии он также попросил генерального секретаря усилить противовоздушную оборону Словакии", – сообщили в словацком правительстве после встречи.

В последние годы Словакия стремится усилить свои возможности в области противовоздушной обороны, в частности путем приобретения истребителей F-16.

Она была среди стран ЕС, которые в сентябре договорились о необходимости создания "стены дронов".