Литва вручила Росії ноту протесту через нещодавні обстріли України

Литва вручила ноту протесту представнику російського посольства у Вільнюсі, засуджуючи продовження російських атак на українські регіони.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви у вівторок, 18 листопада, передає LRT, пише "Європейська правда".

Ця нота протесту стосується обстрілів української території в період з 14 по 17 листопада.

"Більше десяти цивільних осіб загинули і кілька десятків зазнали поранень, а багатоквартирні будинки, лікарня, енергетичні об'єкти та інша інфраструктура в Києві та столичному регіоні, а також у Харкові, Одесі, Сумах та інших містах були пошкоджені", – зазначило міністерство.

У ноті також наголошується, що удар Росії 14 листопада завдав значної шкоди посольству Азербайджану в Києві – інцидент, який Вільнюс назвав грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Окрім цього, Литва також звернула увагу на відео, опубліковане 15 листопада, на якому, ймовірно, російські солдати страчують двох українських військовополонених у Запорізькій області.

"Міністерство закордонних справ вважає, що військове та політичне керівництво Росії продовжує ігнорувати ці злочини, а також публічне підбурювання до їх вчинення, що лише підтверджує, що такі дії здійснюються з відома та згоди влади. Усі ці дії збройних сил Російської Федерації є воєнними злочинами", – йдеться в заяві.

Литва вислала Росії кілька дипломатичних нот з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, а зараз робить це регулярно після масованих ударів по Україні.

Зазначимо, у ніч проти 19 листопада Росія завдала чергового масованого удару по українських регіонах. За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, атака була спрямована на критичну інфраструктуру.

Внаслідок ударів постраждали багато звичайних житлових будинків. Наразі підтверджена кількість загиблих у Тернополі вже зросла до 10, серед десятків постраждалих – 12 дітей.

Посол ЄС емоційно розповіла підписникам про наслідки нічної атаки РФ, зокрема у Тернополі.

У Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови. У Молдові поки перевіряють цю інформацію.

Польща також піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли.