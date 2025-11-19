Литва вручила России ноту протеста из-за недавних обстрелов Украины

Литва вручила ноту протеста представителю российского посольства в Вильнюсе, осуждая продолжение российских атак на украинские регионы.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы во вторник, 18 ноября, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Эта нота протеста касается обстрелов украинской территории в период с 14 по 17 ноября.

"Более десяти гражданских погибли и несколько десятков получили ранения, а многоквартирные дома, больница, энергетические объекты и другая инфраструктура в Киеве и столичном регионе, а также в Харькове, Одессе, Сумах и других городах были повреждены", – отметило министерство.

В ноте также отмечается, что удар России 14 ноября нанес значительный ущерб посольству Азербайджана в Киеве – инцидент, который Вильнюс назвал грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Кроме этого, Литва также обратила внимание на видео, опубликованное 15 ноября, на котором, вероятно, российские солдаты казнят двух украинских военнопленных в Запорожской области.

"Министерство иностранных дел считает, что военное и политическое руководство России продолжает игнорировать эти преступления, а также публичное подстрекательство к их совершению, что лишь подтверждает, что такие действия осуществляются с ведома и согласия властей. Все эти действия вооруженных сил Российской Федерации являются военными преступлениями", – говорится в заявлении.

Литва выслала России несколько дипломатических нот с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а сейчас делает это регулярно после массированных ударов по Украине.

Отметим, в ночь на 19 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по украинским регионам. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, атака была направлена на критическую инфраструктуру.

В результате ударов пострадали многие обычные жилые дома. Сейчас подтвержденное количество погибших в Тернополе уже возросло до 10, среди десятков пострадавших – 12 детей.

Посол ЕС эмоционально рассказала подписчикам о последствиях ночной атаки РФ, в частности в Тернополе.

В Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы. В Молдове пока проверяют эту информацию.

Польша также поднимала авиацию, о нарушении воздушного пространства не сообщали.