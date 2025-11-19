Сибіга: дії РФ доводять, що "мирний план" має починатися з тиску

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що це черговий доказ того, що будь-який реалістичний мирний план має починатися з тиску на Москву.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X вранці 19 листопада.

Сибіга розповів, що чергова масована атака РФ в ніч проти середи була спрямована проти критичної інфраструктури і постраждали також багато звичайних житлових будинків. За його словами, підтверджена кількість загиблих у Тернополі вже зросла до 10, серед десятків постраждалих – 12 дітей.

"Звірячий і постійний терор РФ демонструє, що будь-який реалістичний мирний план має починатися з тиску на Москву, щоб змусити її включатися у реальну дипломатичну роботу і завершувати війну. Це війна, яку Росія мала б ніколи не починати, війна, у якій вона не може перемогти і яку відмовляється завершувати. Санкції, ізоляція та відповідальність можуть примусити Москву нарешті зробити це", – написав міністр закордонних справ України.

Посол ЄС емоційно розповіла підписникам про наслідки нічної атаки РФ, зокрема у Тернополі.

У Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови. У Молдові поки перевіряють цю інформацію.

Польща також піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли.