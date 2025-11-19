Молдова викликала посла РФ після порушення повітряного простору країни БпЛА

Міністерство оборони Молдови підтвердило, що у ніч проти 19 листопада у повітряний простір країни залетів безпілотник, після цього Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії, щоб передати "рішучий протест".

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Міноборони Молдови заявило, що отримало дані у результаті обміну інформацією з партнерами в Україні та Румунії.

Міністерство уточнило, що "безпілотник не був виявлений системами моніторингу повітряного простору через низьку висоту польоту".

За даними відомства, безпілотник перетнув повітряний простір Молдови між 03:22 і 03:35 з українського села Лісне до молдовського Сейця, на висоті приблизно 100 метрів.

Після цього МЗС Молдови заявило, що викличе призначеного посла РФ в Молдові Олега Озерова, щоб передати рішучий протест внаслідок інциденту.

У МЗС Молдови закликали Росію утриматися від будь-яких дій, які ставлять під загрозу національну безпеку країни.

"Міністерство закордонних справ повторно закликає Російську Федерацію утриматися від будь-яких дій, які ставлять під загрозу безпеку Республіки Молдова, і суворо дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності нашої країни", – наголосили у відомстві.

Перед цим у Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови.

Польща також піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли.

Також писали, що аеропорти Жешува й Любліна на сході Польщі призупиняли роботу у зв’язку з комбінованою повітряною атакою РФ.