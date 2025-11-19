Молдова вызвала посла РФ после нарушения воздушного пространства страны БпЛА

Министерство обороны Молдовы подтвердило, что в ночь на 19 ноября в воздушное пространство страны залетел беспилотник, после этого Министерство иностранных дел страны вызвало посла России, чтобы передать "решительный протест".

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Минобороны Молдовы заявило, что получило данные в результате обмена информацией с партнерами в Украине и Румынии.

Министерство уточнило, что "беспилотник не был обнаружен системами мониторинга воздушного пространства из-за низкой высоты полета".

По данным ведомства, беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы между 03:22 и 03:35 из украинского села Лесное до молдовского Сейца, на высоте примерно 100 метров.

После этого МИД Молдовы заявил, что вызовет назначенного посла РФ в Молдове Олега Озерова, чтобы передать решительный протест вследствие инцидента.

В МИД Молдовы призвали Россию воздержаться от любых действий, которые ставят под угрозу национальную безопасность страны.

"Министерство иностранных дел повторно призывает Российскую Федерацию воздержаться от любых действий, которые ставят под угрозу безопасность Республики Молдова, и строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность нашей страны", – отметили в ведомстве.

Перед этим в Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Польша также поднимала авиацию, о нарушении воздушного пространства не сообщали.

Также писали, что аэропорты Жешува и Люблина на востоке Польши приостанавливали работу в связи с комбинированной воздушной атакой РФ.