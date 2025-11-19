У Польщі закривали аеропорти Жешува й Любліна через ракети в українському небі

Аеропорти Жешува й Любліна на сході Польщі призупиняли роботу у зв’язку з комбінованою повітряною атакою РФ проти України, спрямованою переважно на західні області.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polskie Radio.

Польське агентство повітряної навігації вранці 19 листопада оголосило, що аеропорти Жешува та Любліна, найближчі до кордону з Україною, призупинили роботу "задля забезпечення свободи дій військової авіації".

Близько 7:30 опублікували оновлення, що обидва аеропорти відновили прийом та відправлення рейсів.

Нагадаємо, вночі Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ проти України, про порушення повітряного простору не повідомляли.

У Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови. У Молдові згодом підтвердили це.

Також 19 листопада Варшава оголосила про рішення закрити консульство РФ у Гданську після диверсій на польській залізниці.