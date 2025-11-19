Швейцарському селу під горою загрожує новий масштабний зсув

Швейцарському селу Брієнц у кантоні Граубюнден на сході країни загрожує новий масштабний зсув, що за гіршого сценарію завдасть шкоди частині домівок.

Про це повідомляє SwissInfo, пише "Європейська правда".

У місцевій владі громади Альбула, до якої належить Брієнц, повідомили про загрозу нового масштабного зсуву з прилеглої гори у найближчі дні.

Моніторинг засвідчив прискорення руху "плато" на горі над селом. Швидкість сповзання складає 8-10 см на день – більше, ніж будь-коли раніше.

Геологи вважають дуже ймовірним сходження цієї маси породи вниз у найближчі дні, об’єми можуть сягати 150 тисяч кубометрів.

За гірших сценаріїв у напрямку села може сповзти до мільйона кубометрів породи і частина домогосподарств постраждають. Втім, можливий і кращий сценарій, за якого обвал не дійде до будинків.

Залізнична лінія і дорога, що проходить під селом, не вважаються загроженими.

Евакуйованим мешканцям села зараз не дозволено повертатися додому, оскільки обвал може статися у будь-який момент. Початково планувалося, що їм буде дозволено повертатися у середу та вихідними з 9 до 17 години.

У червні 2024 року зсув з гори мало не знищив Брієнц – 1,7 млн кубометрів породи зупинилися буквально на околиці. У листопаді 2024 року близько 80 мешканців Брієнца евакуювали через наростаючу загрозу нового обвалу.

Навесні 2025 року масштабний зсув в іншому кантоні фактично знищив село Блаттен. Люди не постраждали завдяки завчасній евакуації.