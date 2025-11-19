Швейцарской деревне под горой грозит новый масштабный оползень

Швейцарской деревне Бриенц в кантоне Граубюнден на востоке страны грозит новый масштабный оползень, который в худшем сценарии нанесет ущерб части домов.

Об этом сообщает SwissInfo, пишет "Европейская правда".

В местных властях общины Альбула, к которой принадлежит Бриенц, сообщили об угрозе нового масштабного оползня с прилегающей горы в ближайшие дни.

Мониторинг показал ускорение движения "плато" на горе над деревней. Скорость сползания составляет 8-10 см в день – больше, чем когда-либо ранее.

Геологи считают очень вероятным обвал этой массы породы вниз в ближайшие дни, объемы могут достигать 150 тысяч кубометров.

По худшим сценариям в направлении села может обвалиться до миллиона кубометров породы и часть домохозяйств пострадает. Впрочем, возможен и лучший сценарий, при котором обвал не дойдет до домов.

Железнодорожная линия и дорога, проходящая под селом, не считаются под угрозой.

Эвакуированным жителям села сейчас не разрешается возвращаться домой, поскольку обвал может произойти в любой момент. Изначально планировалось, что им будет разрешено возвращаться в среду и в выходные с 9 до 17 часов.

В июне 2024 года оползень с горы чуть не уничтожил Бриенц – 1,7 млн кубометров породы остановились буквально на окраине. В ноябре 2024 года около 80 жителей Бриенца эвакуировали из-за нарастающей угрозы нового обвала.

Весной 2025 года масштабный оползень в другом кантоне фактически уничтожил деревню Блаттен. Люди не пострадали благодаря заблаговременной эвакуации.