Politico: у Трампа хочуть погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця

У Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця – проте Україні потенційний план, погоджений з Росією, можуть представити вже як доконаний факт.

Про це пише видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як стверджується у публікації, Білий дім ось-ось оголосить про нову "важливу мирну угоду" з Росією, яка, за словами посадовців, нарешті покладе край трирічній війні з Україною.

Високопосадовець Білого дому повідомив про очікування, що всі сторони домовляться про рамки припинення бойових дій до кінця цього місяця – а можливо, "вже цього тижня".

Напередодні видання Axios розкрило подробиці секретного мирного плану, узгодженого безпосередньо між Білим домом і Москвою. За повідомленням, спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів три дні переговорів з російським переговірником Кирилом Дмитрієвим у Маямі наприкінці минулого місяця, і зараз на столі лежить 28-пунктний мирний план.

Вчора ввечері представники адміністрації Трампа повідомили виданню, що вони перебувають на межі великого прориву.

"Новий мирний план, судячи з усього, не враховує думки України та союзників Америки в Європі. І ми ще не знаємо подробиць, що було вирішено щодо найскладніших питань, пов'язаних із захопленням Росією значних територій України, викраденням десятків тисяч українських дітей або гарантіями безпеки, які будуть надані Україні після цього", – застерігає видання.

Утім, наголошується, що "настрій у Білому домі оптимістичний, і, здається, план буде представлений Зеленському як fait accomplis" – тобто як доконаний факт.

"Те, що ми збираємося представити (Україні), є розумним", – зазначив виданню високопосадовець Білого дому.

Адміністрація Трампа вважає, що Зеленський, який перебуває під тиском як на полі бою, так і на внутрішньому фронті (зокрема через корупційний скандал), буде змушений прийняти те, що йому пропонують.

Як повідомлялось, у середу президент Володимир Зеленський в Туреччині проведе зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, де говоритиме про "справедливий мир".



