Politico: у Трампа хотят согласовать рамку завершения войны в Украине до конца месяца

В Белом доме выражают оптимистичные надежды согласовать рамку завершения войны в Украине до конца месяца – однако Украине потенциальный план, согласованный с Россией, могут представить уже как свершившийся факт.

Об этом пишет издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Как утверждается в публикации, Белый дом вот-вот объявит о новом "важном мирном соглашении" с Россией, которое, по словам чиновников, наконец положит конец трехлетней войне с Украиной.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил об ожиданиях, что все стороны договорятся о рамках прекращения боевых действий до конца этого месяца – а возможно, "уже на этой неделе".

Накануне издание Axios раскрыло подробности секретного мирного плана, согласованного непосредственно между Белым домом и Москвой. По сообщению, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел три дня переговоров с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в Майами в конце прошлого месяца, и сейчас на столе лежит 28-пунктный мирный план.

Вчера вечером представители администрации Трампа сообщили изданию, что они находятся на грани большого прорыва.

"Новый мирный план, судя по всему, не учитывает мнения Украины и союзников Америки в Европе. И мы еще не знаем подробностей, что было решено по самым сложным вопросам, связанным с захватом Россией значительных территорий Украины, похищением десятков тысяч украинских детей или гарантиями безопасности, которые будут предоставлены Украине после этого", – предостерегает издание.

Впрочем, отмечается, что "настроение в Белом доме оптимистичное, и, кажется, план будет представлен Зеленскому как fait accomplis" – то есть как свершившийся факт.

"То, что мы собираемся представить (Украине), является разумным", – отметил изданию высокопоставленный чиновник Белого дома.

Администрация Трампа считает, что Зеленский, который находится под давлением как на поле боя, так и на внутреннем фронте (в частности из-за коррупционного скандала), будет вынужден принять то, что ему предлагают.

Как сообщалось, в среду президент Владимир Зеленский в Турции проведет встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет говорить о "справедливом мире".