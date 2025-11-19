Все пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией присоединили к новой системе въезда ЕС

К новой европейской системе контроля въезда ЕС (EES) уже подключены все пункты пропуска на границе с Польшей и с Венгрией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, его цитирует "Укринформ".

Демченко отметил, что эта система охватывает еще не все пункты пропуска на границе со Словакией и Румынией, однако на границе с Польшей и Венгрией процедуры завершены.

"К новой европейской системе уже подключены все пункты пропуска на границе с Польшей и с Венгрией", – сказал он.

Демченко в очередной раз подчеркнул, что внедрение этой системы не влияет на интенсивность пассажиропотока. Звучали опасения, что из-за необходимости сдачи биометрических данных на КПП образуются очереди. Демченко уточнил, что в первые дни были небольшие очереди в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но по состоянию на сейчас обеспечено интенсивное движение и там.

Напомним, новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Пограничные ведомства стран-участниц ЕС постепенно разворачивают ее в течение шестимесячного переходного периода.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.