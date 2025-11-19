Мерца критикують за висловлювання про бразильське місто

Німецький канцлер Фрідріх Мерц зіштовхнувся з критикою через коментарі, які він зробив після візиту до бразильського міста Белен в Амазонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль визнав під час візиту до Шанхаю в середу, що зауваження Мерца викликали "роздратування". Бразильські ЗМІ та політики висловили своє обурення.

Німецький лідер відвідав Белен два тижні тому для участі в кліматичному саміті ООН. Повернувшись до Берліна, Мерц розповів, що запитав журналістів, які подорожували з ним до Бразилії, чи хтось із них хоче залишитися в Белені. "Ніхто не підняв руку", – сказав Мерц.

Він стверджував, що журналісти були "щасливі" повернутися до Німеччини, яку він описав як "одну з найкрасивіших країн світу".

У відповідь президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що Мерц мав би піти в бар у Белені, потанцювати і спробувати місцеву кухню.

"Тоді він би зрозумів, що Берлін не може запропонувати йому навіть 10% того, що пропонують штат Пара і місто Белен", – заявив Лула.

Інші бразильські політики були не такими стриманими. Едуардо Паес, мер Ріо-де-Жанейро, нібито назвав Мерца "сином Гітлера" і "нацистом" у дописі на X, який він згодом видалив.

Клінгбайль спробував згладити суперечку в середу, стверджуючи, що "візит канцлера до Белена був дуже успішним".

Однак скандал може затьмарити обіцянку Мерца, що Німеччина зробить внесок у новий знаковий фонд Лули для захисту тропічних лісів, Tropical Forests Forever Facility (TFFF).

Нагадаємо, у жовтні Мерц наполіг на своїй заяві про "міський ландшафт" у контексті міграційної політики попри різку критику його слів.

До канцлерства Мерца критикували за політ на винищувачі над Балтикою державним коштом.