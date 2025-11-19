Мерца критикуют за высказывания о бразильском городе

Немецкий канцлер Фридрих Мерц столкнулся с критикой из-за комментариев, которые он сделал после визита в бразильский город Белен в Амазонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль признал во время визита в Шанхай в среду, что замечания Мерца вызвали "раздражение". Бразильские СМИ и политики выразили свое возмущение.

Немецкий лидер посетил Белен две недели назад для участия в климатическом саммите ООН. Вернувшись в Берлин, Мерц рассказал, что спросил журналистов, которые путешествовали с ним в Бразилию, хочет ли кто-то из них остаться в Белене. "Никто не поднял руку", – сказал Мерц.

Он утверждал, что журналисты были "счастливы" вернуться в Германию, которую он описал как "одну из самых красивых стран мира".

В ответ президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сказал, что Мерц должен был бы пойти в бар в Белене, потанцевать и попробовать местную кухню.

"Тогда он бы понял, что Берлин не может предложить ему даже 10% того, что предлагают штат Пара и город Белен", – заявил Лула.

Другие бразильские политики были не такими сдержанными. Эдуардо Паэс, мэр Рио-де-Жанейро, якобы назвал Мерца "сыном Гитлера" и "нацистом" в посте на X, который он впоследствии удалил.

Клингбайль попытался сгладить спор в среду, утверждая, что "визит канцлера в Белен был очень успешным".

Однако скандал может омрачить обещание Мерца, что Германия сделает вклад в новый знаковый фонд Лулы для защиты тропических лесов, Tropical Forests Forever Facility (TFFF).

Напомним, в октябре Мерц настоял на своем заявлении о "городском ландшафте" в контексте миграционной политики, несмотря на резкую критику его слов.

До канцлерства Мерца критиковали за полет на истребителе над Балтикой за государственный счет.