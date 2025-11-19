Глава МИД Австрии после удара РФ по Тернополю призвала к немедленному прекращению огня

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала к немедленному прекращению огня в Украине после того, как российский удар по Тернополю унес жизни 25 человек.

Об этом Майнль-Райзингер написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Дипломат отметила, что этой ночью Россия снова атаковала Украину, в частности, жилые районы на западе страны, а в Польше и Румынии была объявлена воздушная тревога.

"Тот, кто днем заявляет о желании вести переговоры о мире, не может ночью бомбить жилые дома. Путин должен наконец прекратить эти убийства. Сейчас в Украине необходимо перемирие! Сейчас в Украине необходимо немедленно объявить прекращение огня!" – написала Майнль-Райзингер.

Отметим, в Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины, и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России, чтобы передать "решительный протест".

Польша поднимала авиацию, о нарушении воздушного пространства не сообщали.