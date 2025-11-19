На території Сейму Польщі заборонять продаж алкоголю

Новий спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий у середу оголосив перше рішення на посаді – заборону продажу алкоголю на території законодавчого органу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Чажастий на пресконференції в середу оголосив про розпорядження про заборону продажу алкогольних напоїв у будівлях та на територіях, що перебувають у віданні Канцелярії Сейму.

Після зачитування розпорядження він підписав його у присутності журналістів.

"Воно набуде чинності 24 листопада 2025 року", – додав він.

Такий крок спікер Сейму пояснив тим, що влада повинна подавати приклад, аби громадяни також дотримувались рішень про необхідність обмеження на продаж алкоголю.

Влодзімеж Чажастий у вівторок був обраний новим маршалком (спікером) Сейму Польщі, замінивши на цій посаді лідера "Польщі 2050" Шимона Головню. Чажастий став першим за 20 років лівим політиком, обраним на цю посаду.

Напередодні він пообіцяв не забирати хреста із зали засідань Сейму.