На территории Сейма Польши запретят продажу алкоголя

Новый спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый в среду объявил первое решение в должности – запрет продажи алкоголя на территории законодательного органа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Чажастый на пресс-конференции в среду объявил о распоряжении о запрете продажи алкогольных напитков в зданиях и на территориях, находящихся в ведении канцелярии Сейма.

После зачитывания распоряжения он подписал его в присутствии журналистов.

"Оно вступит в силу 24 ноября 2025 года", – добавил он.

Такой шаг спикер Сейма объяснил тем, что власть должна подавать пример, чтобы граждане также придерживались решений о необходимости ограничения на продажу алкоголя.

Влодзимеж Чажастый во вторник был избран новым маршалком (спикером) Сейма Польши, заменив на этом посту лидера "Польши 2050" Шимона Головню. Чажастый стал первым за 20 лет левым политиком, избранным на эту должность.

Накануне он пообещал не забирать крест из зала заседаний Сейма.